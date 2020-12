Alianza Va Por México, pone nervioso a AMLO: Yunes Landa

El vocero del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa aseguró que la alianza opositora, llamada "Va Por México", no es un asunto personal contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero este frente lo pone nervioso y le dé "pica-pica".

"La alianza Va por México no es un asunto personal. Me preocupa que siendo un gran demócrata, el Presidente esté tan nervioso y que tenga tanto ´pica-pica´, como decimos en Veracruz, con este tema", dijo el diputado federal Héctor Yunes Landa.

En un comunicado, el legislador veracruzano explicó que más allá de las diferencias ideológicas o políticas entre los partidos que la integran, la alianza "Va por México" significa la preservación del Estado mexicano. "Esa es la razón por la que logramos llegar a un acuerdo; necesitamos un Estado fuerte, no un Presidente fuerte, eso quedó en el pasado, ya que en las condiciones actuales, un

Presidente fuerte implica el debilitamiento de las instituciones que es el origen de muchos de los problemas que vive el país".

Asimismo, aclaró que es muy saludable que el Estado mexicano tenga en la práctica los contrapesos que se establecen en la Constitución, más allá del partido que se encuentre en la Presidencia, y en ese sentido, resulta fundamental el papel de la Cámara de Diputados, ya que indiscutiblemente es uno de los más importantes.

En cuanto a las expresiones presidenciales respecto a que la alianza se trata de una estrategia para controlar el Presupuesto, Yunes Landa aseguró que si realmente se desea acabar con la corrupción, pueden empezar con Pío y Felipa, y seguir con la CFE, el IMSS y transparentar tantas adjudicaciones directas, porque a pesar de que no dejan de hablar de corrupción en el pasado, no han sido capaces

de lograr sentencia en un solo caso.

Héctor Yunes lamentó la cancelación o disminución presupuestal a programas que habían demostrado su efectividad, y ahora el Presupuesto no llega a los pobres, ni a los desempleados, a los pequeños comercios, los campesinos, ni a las amas de casa, sólo le llega a quienes ven como potenciales votantes. Por lo que la conformación de la alianza se debe ver como un triunfo de la política, ya que es figura prevista en la ley electoral que en uno u otro momento ha sido utilizada por todos los partidos, por lo que "no deben ver fantasmas donde no los hay", concluyó.