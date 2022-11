Alista Sedena la compra de fusiles y lanzagranadas

A-AA+

Tras aprobarse su permanencia en las calles hasta 2028, el Ejército alista la compra de armamento para el Cuerpo de Fuerzas Especiales que participa en labores de seguridad pública. Entre las empresas que podrían ser beneficiadas con los contratos están dos de Estados Unidos demandadas por el gobierno mexicano por facilitar armas para traficarlas hacia nuestro país.

En la plataforma CompraNet se encuentran dos licitaciones en las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca la compra de carabinas, ametralladoras y fusiles de alto poder y en las que han presentado propuestas las empresas Colt's Manufacturing Company LLC y Barrett Firearms Manufacturing Inc, ambas demandas por México, y que suman más de 231 millones de pesos.

Con la licitación LA-007000- 999-E721-2022, la Sedena busca adquirir 3 mil 73 carabinas y lanzadores de 40 milímetros para fortalecer la capacidad de fuego de sus Fuerzas Especiales, la Brigada de Fusileros Paracaidistas y su fuerza especial y para los batallones de servicios especiales.

Colt's Manufacturing Company LLC ha ofertado vender este armamento por 7 millones 321 mil 636.50 dólares (cerca de 146 millones 432 mil 730 pesos).

De acuerdo con la Sedena, el lanzador simple calibre 40 milímetros, que dispara granadas no letales de calibre 40 por 46 milímetros, tiene un alcance efectivo de 250 metros y una vida útil de, mínimo, 5 mil disparos.

Para el arma, la dependencia castrense solicitó mil 80 granadas no letales, de las cuales 540 serán de gas CS (lacrimógeno) de corto alcance, y 540 de gas de largo alcance, para las pruebas de funcionamiento de los lanzadores simples, a razón de dos proyectiles por lanzador. Además, 90 granadas no letales del mismo calibre para capacitar a 30 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército.

La empresa ganadora de la licitación deberá proporcionar dos cursos de capacitación en las instalaciones de los Almacenes Generales de Materiales de Guerra, en el Campo Militar 37-D, en Santa Lucía, Estado de México.

Con otra licitación se busca comprar 604 ametralladoras calibre 7.62, 319 fusiles calibre 50, así como 2 mil 58 eslabones calibre 7.62 y en la cual, la empresa Barrett Firearms Manufacturing Inc. realizó una oferta por 4 millones 242 mil 62 dólares (alrededor de 84 millones de pesos).

En una de las demandas interpuestas por México se acusa que empresas estadounidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de arsenales a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.

El gobierno mexicano considera que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.

Confidencialidad

Las bases de las licitaciones detallan que tanto la empresa que gane la licitación como la Sedena están obligadas a "guardar en secreto" toda la información recibida entre las partes, por virtud del contrato y las condiciones especiales del mismo, clasificada e identificada como reservada o confidencial.

"La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría [de la Defensa] debe ser clasificada como confidencial.

"No divulgar ni publicar los términos y condiciones de este contrato atendiendo las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y para el caso de incumplimiento se hará acreedor a las sanciones que prevén los artículos 59 y 60 fracción III de la ley", detallan las licitaciones.



* LANZAN DOS LICITACIONES

En la plataforma CompraNet hay dos licitaciones en las que la Sedena busca la compra de 3 mil 73 carabinas, 604 ametralladoras calibre 7.62 y 319 fusiles calibre 50 para fortalecer la capacidad de fuego de sus elementos de Fuerzas Especiales.

En las licitaciones han presentado propuestas las empresas Colt's Manufacturing Company LLC y Barrett Firearms Manufacturing Inc, ambas demandadas por el gobierno de México.