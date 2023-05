Alistan amparos para frenar distribución de nuevos libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpondrá amparos para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Integrantes de esta organización de la sociedad civil indicaron que "como padres de familia mexicanos, estamos acudiendo ante los tribunales para que detengan esas acciones autoritarias, y que, consideramos, son un capricho. Por ello, hacemos responsable al Ejecutivo del daño que se quiere causar a nuestros hijos con sus libros de texto que no han sido aprobados por nuestra sociedad.

En conferencia de prensa, integrantes de la Unión señalaron que "en su momento nuestra inconformidad tras saber que este material no es el adecuado y está siendo diseñado a modo careciendo de bases científicas, técnicas pedagógicas y el profesionalismo académico que se requiere".

Señalaron que las autoridades educativas están actuando a espaldas de los mexicanos, pues hasta el momento no ha existido apertura para revisar el contenido de los libros de texto, además, que han declarado ya tenerlos impresos, "lo que violenta nuestros derechos como padres de familia".

Aseguraron que el gobierno está haciendo el contenido de los libros de texto sin respetar las consultas que les obliga la Constitución y las leyes, "lo que ha despertado indignación entre los mexicanos. No vamos a permitir que estas acciones sigan adelante porque perjudican la educación de nuestros hijos".

Además, pidieron a los jueces y magistrados del país que atiendan "nuestros legítimos derechos para defender la educación de nuestros hijos, confiamos en los distintos abogados del país que preparan las demandas de amparo; porque nosotros, los padres de familia de México, sí confiamos en la justicia y en nuestras leyes".