Alito Moreno denuncia presión de Morena para aprobar Plan B
Los 13 senadores del PRI confirmaron su compromiso por escrito para votar en contra del dictamen electoral conocido como Plan B.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El senadorAlejandro "Alito" Moreno Cárdenas , presidente del PRI
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, denunció que Morena presiona a los legisladores de otras bancadas para que voten a favor del dictamen del Plan B en materia electoral, incluso con "cañonazos" y otros ofrecimientos para tratar de "convencerlos".
En conferencia de prensa acompañado de todos los integrantes de su bancada, salvo Pablo Angulo, el dirigente priista aseguró que ninguno de los legisladores de su partido se ausentará al momento de la votación y todos emitirán su voto en contra.
"Aquí están las y los senadores queremos de cara al pueblo de México, decirles que el grupo parlamentario del PRI, las 13 senadoras y senadores vamos a votar en contra. Aquí estamos presentes todos los legisladores y para que no haya ninguna duda, porque las presiones están a la orden del día. Fíjense ustedes, mandan mensajes por abajo proponiendo recursos, proponiendo candidaturas, proponiendo hasta gobernaturas", acusó.
Cuestionado sobre esos "cañonazos", Moreno Cárdenas afirmó que es "vox populi" la forma de Morena para presionar a legisladores otros grupos parlamentarios.
Dijo que los 13 senadores del PRI se comprometieron por escrito a votar en contra del Plan B. "Para que no haya duda, aquí no hay de que se salió al baño, aquí no hay de que no hay compromiso, porque el compromiso no es con el oficialismo, aquí el compromiso es con México y aquí están todos y cada uno de ellos con valentía, carácter, con determinación y con ese compromiso que es con la gente. Por ello les queremos reiterar nuestra firme convicción y determinación de estar aquí de defender la democracia, de defender las libertades, de defender a las familias mexicanas", resaltó.
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