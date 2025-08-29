Alito Moreno pide protección tras incidente con Noroña en el Senado
Análisis de riesgo de la Secretaría de Gobernación determinará protección a Alito Moreno tras conflicto con Noroña
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de la solicitud de protección del líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, luego del conflicto con el senador Gerardo Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará un análisis de riesgo para determinar si es necesario otorgarle el apoyo.
Explicó que cada solicitud de este tipo es evaluada por la Secretaría de Gobernación siguiendo protocolos establecidos, y que a partir de este análisis se determina si la persona requiere acompañamiento o protección especial por parte de las autoridades federales.
"Se hace un análisis de riesgo; cada vez que una persona lo solicita a la Secretaría de Gobernación, ahí se determina si requiere protección o no", señaló ser cuestionada sobre el tema desde Palacio Nacional.
Cabe mencionar que el senador del PRI, Alejandro Moreno, informó este jueves que presentó una denuncia penal en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, con quien protagonizó un episodio de agresiones físicas en el pleno de la Cámara de Senadores.
