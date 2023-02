Ambientalista coincide en inviabilidad de planta de Tesla en NL

A-AA+

MONTERREY, NL., febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El biólogo y ambientalista Antonio Hernández Ramírez consideró que son acertadas las observaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no hay agua suficiente en Nuevo León para la instalación de una fábrica de Tesla.

Hernández Ramírez consideró que al insistir el gobernador Samuel García en dicho proyecto, se estaría inclinando por favorecer intereses económicos privados, por encima de los de utilidad pública representados en la disponibilidad de agua para poblaciones humanas durante tiempos de crisis hídricas.

El ambientalista señaló que la planta de Tesla requeriría 620 mil 500 metros cúbicos de agua por año, volumen equivalente a algunas concesiones de Alfa, el cual es elevado si se considera la reciente crisis que sufrió la zona metropolitana entre marzo y agosto de 2022.

Además, mencionó que dicho volumen es equivalente a las extracciones que realiza el organismo público descentralizado del gobierno estatal, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en la comunidad de Nogales, ubicada en el cañón de La Huasteca, municipio de Santa Catarina.

Por tanto, señaló, la instalación de Tesla en Santa Catarina arrojaría presión en un acuífero donde ya no se permiten más extracciones.

Recordó que, por acuerdo presidencial, en la zona sugerida para la instalación de Tesla y en toda el área metropolitana de Monterrey, no se permite la perforación, ni la construcción de obras para la extracción de aguas del subsuelo, y tampoco incrementar volúmenes previamente autorizados.

Dijo que si bien Tesla tiene la posibilidad de recibir una transmisión de derechos de agua, las concesiones vigentes en la zona cuentan con bajos volúmenes autorizados, que no pueden incrementarse y son insuficientes para operar instalaciones como la planta de Elon Musk.

Por lo anterior, señaló el ambientalista, son pertinentes las observaciones del presidente López Obrador, al cuestionar la viabilidad de la fábrica de Tesla en la entidad, debido a la disputa existente por el recurso hídrico disponible entre los usos privados para actividades de industria o comercio, frente al uso público y para consumo humano.

Expuso que al insistir el gobernador Samuel García en que Tesla se instale en el estado, se estaría inclinando por favorecer los intereses económicos privados, por encima de los fines de utilidad pública representados en la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo de la población en tiempos de crisis.