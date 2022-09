América, el equipo más visto en Televisa durante el Apertura 2022

A-AA+

No es un secreto que América es uno de los equipos con mayor afición, no sólo queda demostrado en cada estadio en el que se presenta, ahora quedó registrado en el ranking de la televisión.

América es el equipo más visto en lo que va del Apertura 2022, de la lista de los 10 partidos con mayor ranking en televisión, en 8 aparecen las Águilas. De acuerdo con la información de la oferta deportiva de la cadena Televisa Univisión el partido más visto hasta lo que lleva la presenta campaña es el Clásico Nacional que se disputó el sábado 17 de septiembre.

El juego entre América y Chivas fue visto por 8 millones de personas. El Top Ten de los partidos más vistos da un total de 41.8 millones de televidentes. De esta cifra, 35.3 televidentes disfrutaron de los partidos dirigidos por Fernando Ortiz.



Los 10 partidos más vistos del Apertura 2022 (hasta el momento)

1-América vs Chivas – Jornada 15 – 8 millones de personas

2- América vs Tigres – Jornada 12 – 5.1 millones de personas

3-América vs Cruz Azul – Jornada 10 – 4.5 millones de personas

4-Pumas vs América – Jornada 8 – 4.0 millones de personas

5-América vs Atlas – Jornada 1 – 3.8 millones de personas

6-América vs Toluca – Jornada 3 – 3.4 millones de personas

7-América vs Atlético de San Luis – Jornada 13 – 3.3 millones de personas

8-Pumas vs Cruz Azul – Jornada 15 – 3.3 millones de personas

9-América vs Juárez – Jornada 7 – 3.2 millones de personas

10- Chivas vs Atlas – Jornada 8 – 3.2 millones de personas