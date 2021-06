América Femenil tiene nuevo entrenador

Craig Harrington fue anunciado como entrenador del América Femenil, al acordar los términos para llegar al Nido –como él mismo lo publicó en sus redes sociales–.

El inglés, nacido en 1982, sustituye al veterano Leonardo Cuellar y tiene un pasado presuntamente problemático, destapado cuando dirigió a las Royals de Utah.

La experiencia de este timonel no es basta, como la de Cuellar, pero es un perfil que ha agradado a la directiva de Coapa, que aspira a competir con las potencias regiomontanas y tapatías que han dominado a la Liga Femenil MX.

Después de trabajar por algunos años en la academia del LA Galaxy, formó parte del cuerpo técnico de las Red Stars de Chicago, durante la temporada 2018 del futbol estadounidense. Su primer puesto como estratega de un cuadro femenil fue en 2020 cuando dirigió a las Royals de Utah, una gestión que duró menos de un año.

De acuerdo con The Salt Lake Tribune, "dos fuentes con conocimiento de la situación, que no estaban autorizadas a hablar públicamente, comentaron que Harrington fue puesto en licencia luego de que los jugadoras se quejaron de que estaba siendo ´verbalmente abusivo´".

Días después, tras una investigación interna, fue cesado del banquillo. Aunque el timonel negó dar entrevistas sobre estas declaraciones, contradijo las acusaciones.

Como entrenador de Utah, sumó una victoria, un empate y tres derrotas.