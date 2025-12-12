logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

America Ferrera visita a los migrantes

Por EFE

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
America Ferrera visita a los migrantes

Ciudad de México.- La actriz estadounidense America Ferrera visitó este jueves un albergue para mujeres y familias migrantes en la Ciudad de México, donde destacó la urgencia de proteger a una población que describió como "increíblemente vulnerable" y "deshumanizada", en medio de unas políticas migratorias y unos recortes presupuestales que están afectando servicios básicos que "salvan vidas".

En su recorrido por la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), mostró su sorpresa al ver el impacto de estas decisiones.

La actriz acudió a la casa migrante como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ferrera insistió en la importancia de garantizar espacios seguros y dignos donde las personas migrantes puedan, por primera vez en meses, dejar de vivir en "un estado constante de trauma".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, la actriz, que obtuvo una nominación a los Oscar por Barbie (2023), dijo sentirse "perturbada" sobre cómo "el tipo de conversación global sobre la migración realmente puede apagar la humanidad" en algunas personas que "cierran sus corazones y dejan de escuchar o de ver cuál es la realidad".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin reporte de casos de supergripa en México, informa Salud
Sin reporte de casos de supergripa en México, informa Salud

Sin reporte de casos de "supergripa" en México, informa Salud

SLP

El Universal

Ssa insta a la población a vacunarse para prevenir enfermedades invernales, incluyendo la supergripa.

Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes
Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes

Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes

SLP

EFE

La migración de jóvenes agrava la crisis en la agricultura de México

Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México
Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México

Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México

SLP

EFE

Las repercusiones económicas en México ante la imposición de aranceles por parte de Trump debido a la entrega de agua a Estados Unidos.

PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México
PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México

PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México

SLP

El Universal

La propuesta del PT busca garantizar la protección y ayuda a niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en México.