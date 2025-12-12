America Ferrera visita a los migrantes

Ciudad de México.- La actriz estadounidense America Ferrera visitó este jueves un albergue para mujeres y familias migrantes en la Ciudad de México, donde destacó la urgencia de proteger a una población que describió como "increíblemente vulnerable" y "deshumanizada", en medio de unas políticas migratorias y unos recortes presupuestales que están afectando servicios básicos que "salvan vidas".

En su recorrido por la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), mostró su sorpresa al ver el impacto de estas decisiones.

La actriz acudió a la casa migrante como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ferrera insistió en la importancia de garantizar espacios seguros y dignos donde las personas migrantes puedan, por primera vez en meses, dejar de vivir en "un estado constante de trauma".

Además, la actriz, que obtuvo una nominación a los Oscar por Barbie (2023), dijo sentirse "perturbada" sobre cómo "el tipo de conversación global sobre la migración realmente puede apagar la humanidad" en algunas personas que "cierran sus corazones y dejan de escuchar o de ver cuál es la realidad".