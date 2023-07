“AMLO, a punto de ser ponchado”

Ciudad de México.- Mediante el uso de conceptos del beisbol, deporte que apasiona al presidente Andrés Manuel López Obrador, la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, afirmó que el Mandatario va perdiendo dos a cero.

“Vamos dos cero, está a punto del ponche el Presidente, en términos beisboleros. Le gané el amparo, ya le gané el [recurso] del INE y ahora viene una demanda penal”, afirmó Gálvez luego de insistir en que López Obrador violó el secreto fiscal al revelar contratos de sus empresas.

El viernes, el Mandatario acusó a Xóchitl Gálvez de haber obtenido más de mil 400 millones de pesos en nueve años con gobiernos y particulares. Posteriormente, en redes sociales, subió información financiera de la senadora del PAN, así como de sus empresas, socios y clientes.

En este sentido, en entrevista en Veracruz, Gálvez Ruiz reconoció que enfrentará a todo el aparato del Estado en su contra y apuntó: “La gente me está acompañando porque saben que es un hombre que no tiene límites y que va a usar todo, pero machos como esos me he encontrado muchos en la vida”.

Reiteró que tiene derecho a tener una empresa exitosa y sus contratos son entre clientes privados, no del gobierno. “Hay 80 millones en contratos ganados lícitamente, por lo que si el Presidente cree que hay algo indebido que me denuncie penalmente.

“El problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero y de una vez lo invito a que me enseñe los contratos de sus hijos, a ver con qué pagaban la renta en Houston”, dijo. Asimismo, aseguró que el presidente López Obrador tiene miedo y los liderazgos morenistas están apanicados.

“De ese tamaño es su miedo, están apanicados. Tiene miedo el Presidente porque no pensaba en enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora, en el sentido de que me crezco al castigo, no me doblo, tengo experiencia, resultados, soy valiente”, expresó.

Xóchitl Gálvez Ruiz dijo entender los ataques en su contra, debido a que las corcholatas presidenciales no “levantan” entre el ánimo del electorado. De paso, aseguró que también denunciará al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por haber publicado datos de sus empresas y replicar las mentiras presidenciales.