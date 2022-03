AMLO acusa a adversarios de desinformación para "enlodar" AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña por parte de sus adversarios que buscan "enlodar" la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al manipular la información y difundir que "se hace como una semana" para llegar al nuevo complejo aeroportuario.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que en su conferencia matutina se dará la información sobre cómo llegar al nuevo aeropuerto, considerado como una de sus obras insignia, y que inaugurará el próximo lunes 21 de marzo.

"Vamos a informar sobre cómo llegar el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la campaña en contra de que se va hacer una semana para poder llegar.

"Vamos a informar porque nos interesa bastante que no haya desinformación y manipulación. Es una obra tan importante que la quieren enlodar nuestros adversarios", dijo.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador llamó a la población a comprar "cachitos" del sorteo que llevará a cabo la Lotería Nacional de los terrenos de la costa de Sinaloa que eran propiedad del exgobernador de esa entidad, Antonio Toledo Corro.

Detalló que lo que se obtenga con este sorteo se invertirá en la construcción de la presa Santa María y que no falte el agua en esa entidad, tanto para consumo domestico, como para riego.

"Compren su cachito porque se está rifando los lotes allá en la cota de Sinaloa, el terreno que era del finado Toledo Corro, que lo compraron en el gobierno de Felipe Calderón a un precio elevadísimo, y que no se ha podido vender. Es como el avión presidencial de esos negocios que hicieron y ahora lo estamos rifando pues para que no se siga pagando por el mantenimiento, porque costó 120 millones de dólares y ahora sumando todo lo que se le ha invertido ya la cantidad es superior, es casi de 250 millones de dólares.

"Entonces menos quieren los empresarios inversionistas adquirirlo y la forma que encontramos para recuperar estos dinero que son del pueblo, de la nación es fraccionándolo todo el terreno vendiendo lotes y este dinero se va a quedar en Sinaloa para la presa Santa María y para que no falte el agua en Sinaloa, tanto en consumo domestico como para riego", dijo.