AMLO acusa a asistentes de marcha por INE de apoyar "antidemocracia"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que quienes marcharon en contra de su reforma electoral y por defender "la democracia" resultó lo opuesto, pues apoyan la "antidemocracia".

Tan es así –agregó- que en la misma movilización participaron Vicente Fox, Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo puros "mapaches electorales".

"Si están buscando defender la democracia, marchar en contra de una reforma para que sea el pueblo quien elija a sus autoridades, es hacer lo opuesto, es apoyar a la antidemocracia, tan es así que por eso partica Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo y Vicente Fox y (Miguel Ángel Osorio) Chong puras finísimas personas, todos vinculados con fraudes electorales, puros mapaches electorales, pero además confesos", expresó el presidente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente criticó que a esa oligarquía "conservadora, corrupta, racista, les debería dar pena de que participen en algo que no corresponde a lo que ellos piensan".

Recordó que el presidente Vicente Fox presume que está "arrepentido" de no haber continuado con del desafuero en su contra, "que me tenía en un puño, como la paloma que 'quieres que viva o que muera'".

"El mismo Fox diciendo que participó y que cargó los dados, llamadas telefónicas de su secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, con el que fuera gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernandez, 'muchas gracias por el apoyo, te pasastes'".

Luego señaló que, tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, por el que es investigado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se supo que hubo dinero de sobornos a las campañas del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto y el Tribunal electoral en la elección de 2012 sancionó a coalición PRD, PT y MC, de López Obrador, por rebasar los topes de gastos de campaña.

"Son los mismos que se oponen porque no dejan de soñar en que van a regresar por sus fueros y que con dinero, con los medios, y con el órgano electoral pueden hacer un fraude y volverse a imponer, va a ser mucho muy difícil, aunque se quedara el INE".