AMLO acusa "actitud muy prepotente" de Austria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al gobierno de Austria de tener una actitud "muy prepotente" en la demanda del gobierno mexicano para que regrese el Penacho de Moctezuma a nuestro país.

Señaló, en conferencia de prensa, que se debe de mantener la petición de que el Penacho de Moctezuma regrese y recuperar todo lo que otras naciones "se robaron" de nuestro país.

"Es un tema histórico. El mismo Maximiliano de Austria quiso traer el Penacho, y estaba, creo que su hermano del monarca y no se lo permitieron y esa ha sido la historia, una actitud muy prepotente del gobierno de Austria".

"En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover (la pieza) porque se destruye, es algo que no tiene sustento consideramos nosotros, la verdad es que no lo quieren entregar (...) ese es un tema que debemos de mantener esa demanda y hay que recuperar todo lo que se robaron, todo lo que sustrajeron de México, en este caso y en otros".

Aseguró que en estos casos no solo los gobiernos se sienten dueños de estos bienes culturales, sino también asociaciones de especialistas que se convierten también en dueños de estos bienes culturales de otros país.

"Como suele pasar en estos casos, no sólo son los gobiernos que se sienten dueños de lo que no les pertenece, sino también asociaciones de expertos especialistas de esos países que se convierten también en los dueños de estos bienes culturales de otros países", dijo.