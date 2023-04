AMLO acusa "doble moral" por permitir consumo de marihuana en NBA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en Estados Unidos existe una doble moral porque acaban de permitir el uso de marihuana a jugadores de la NBA, pero reclaman a México por la crisis causada por fentanilo.

"Hay esta doble moral, y vamos a seguir nosotros ayudando, estamos muy conscientes que una cosa es la política que conduce el presidente Biden, que acaba de enviar a su representante con este propósito, pero también hay legisladores que con fines politiquero quieren culpar a México", dijo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador refirió que este permiso para consumir marihuana puede ser el inicio de una dependencia a otro tipo de drogas, por lo que debe ser analizado.

"Porque no se analiza todo esto, porque no es nada más la marihuana, seguramente, se va de la marihuana se puede ir a otras, y a otras, y se genera una dependencia", afirmó.

Además, lamentó que "hay extraordinarios beisbolistas que no pueden ingresar al salón de la fama porque usaron anabólicos": "Cómo es esto, en el deporte, en ningún lado debe permitirse, puede ser que en algún sector donde se requiera estímulos de algún tipo, pero el deporte, que es lo sano, que es medicina preventiva".

Lo anterior porque la NBA autorizó que la próxima temporada 2023 / 2024, los jugadores puedan consumir marihuana, a lo que el presidente López Obrador reaccionó en sus redes sociales.

"Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen –lamentablemente- de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte", escribió en redes sociales.