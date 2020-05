AMLO acusa encubrimiento

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón hubo denuncias en la SFP contra su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y no se hizo nada, es porque había encubrimiento.

"Ya se sabe que había encubrimiento, durante todo el periodo neoliberal, tampoco es de un gobierno", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que si trata de acabar con la corrupción y no simular, la justicia en Estados Unidos debería de investigar a las responsabilidad de funcionarios agencias de las seguridad americanas con las que trabaja García Luna.

Incluso señaló que se le debería preguntar al ex presidente Calderón si conocía del operativo Rápido y furioso, para ingresar armas de manera ilegal a México. "¿Por qué no se le pregunta?, si quiere él también es libre de contestar",.

Y FCH responde

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que es falso que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país en la operación secreta llamada "Rápido y Furioso".

"Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales", posteó Calderón Hinojosa en Twitter.

"En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales", posteó.