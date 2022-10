AMLO acusa tardanza en el juicio de Genaro García Luna en EU

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juicio por narcotráfico en contra del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, está tardando muchísimo pues el exfuncionario lleva tres años en una cárcel en Estados Unidos y está detenido el proceso.

"El juicio, está tardando muchísimo porque lleva tres años que fue detenido García Luna y todavía no hay nada y se habla que hay toneladas de pruebas, de documentación y grabaciones, pero está detenido el proceso", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

En agosto pasado, un juez estadounidense ordenó que el juicio contra García Luna inicie hasta enero de 2023 porque la defensa del exsecretario de Seguridad solicitó más tiempo para revisar las evidencias que los fiscales presentaron contra su cliente.

El presidente López Obrador recordó que el juicio se sustenta o se han presentado elementos de prueba acerca de que García Luna protegía al cártel de Sinaloa, de Joaquín "El Chapo Guzmán", y se combatía a otros grupos criminales.

"Era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda, porque el gobierno no actuaba con rectitud, con imparcialidad. El gobierno en esta materia, en estos asuntos estaba tomado, no solo en lo que tiene que ver en el combate a la delincuencia sino en la protección a los delincuentes de cuello blanco", declaró.