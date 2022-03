AMLO advierte que vetará reforma de cobro directo de préstamos a salarios

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "el salario es sagrado", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vetará en caso de que se apruebe la reforma que permite el cobro de préstamos descontando directamente los pagos de las nóminas de los trabajadores.



En conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería, el mandatario federal señaló que ningún banco, ninguna institución financiera ni el gobierno se debe prestar a esa iniciativa.

"No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de las familias, y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nomina del trabajador, ningún banco debe de hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa.

"Afortunadamente todavía no se aprobó o se aprobó al Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, y regresa al Senado, ojalá y los senadores la revisen bien. Los legisladores, muchas veces esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas. Algunos podían pensar que es algo en beneficio de los trabajadores, no creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso, creo que no profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa

"¿Sería vetada?" se le preguntó.

"Si se aprobara sí, si se aprobara, sí", contestó.

Entre reclamos por parte de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para regular los créditos de nómina, que entre otras cosas, prevé que el pago de los préstamos otorgados se cobrarán directamente al patrón "con cargo al salario devengado, las percepciones extraordinarias, las indemnizaciones, y los honorarios asimilados" del empleado.

Se aprobó en lo general por 237 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, 201 sufragios en contra y 18 abstenciones por parte del PRI, PAN, PRD y MC.

La propuesta también prevé que los cobros "no podrán exceder de la capacidad de pago" de la persona acreditada, por lo que el descuento será por un monto máximo equivalente a 45% del salario.