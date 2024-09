AMLO advierte sobre manifestantes 'fifís' en su casa de Palenque, Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si afuera de su quinta en Palenque, Chiapas, hay manifestaciones, serán de "fifís" porque quien lo vaya a ver después de que deje Presidencia será un "conservador" disfrazado de simpatizante.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que a partir del 1 de octubre no hablará de política ni tendrá relación con ninguna autoridad.

"Sólo que me fuese a ver mi presidenta (Claudia Sheinbaum) a ella si la recibiría, pero no me va a ir a ver porque es mucho muy capaz".

"Digo esto para que no tenga afuera de la casa manifestaciones, y si las tengo ya sé que son fifís, el que me vaya a ver es un conservador en potencia, disfrazado de simpatizante", advirtió.