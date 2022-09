AMLO afirma que los mexicanos tienen ingreso para lo básico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a la crisis económica mundial generada por la pandemia de Covid y después por la guerra entre Rusia y Ucrania, los mexicanos tiene ingresos para lo básico y no hay crisis de consumo, y ejemplo de esto, señaló, es que hay pueblos en el medio rural en donde antes mataban una res a la semana y ahora son dos.

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que parte de que ya se cuente con ingresos mínimos para lo básico es debido a las remesas de connacionales y que México es un país muy atractivo para la inversión extranjera.

"A pesar de la crisis económica precipitada por la pandemia y ahora por la guerra la gente tiene ingresos cuando menos para lo básico, y nos ha ayudado mucho el envió de remesas de nuestros paisanos no voy a dejar de agradecerles porque no hay crisis de consumo. Imagínense en el medio rural, en los pueblos, una región apartada en donde están en el programa Sembrando Vida; pues ahí llega su apoyo y tiene para lo básico".

"Yo les ponía de ejemplo que antes y así voy midiendo y valorando la situación económica, social del pueblo: antes mataban una res a la semana en un pueblo, y apenas y se vendía la carne, y ahora en algunos lugares matan dos; o sea no solo el domingo, también a la mitad de la semana porque hay recursos", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que también lo que ayuda mucho a esta situación es que México es muy atractivo para la inversión extranjera por estar dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).