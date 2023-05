AMLO afirma que no dejará de manifestar su apoyo a Pedro Castillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque le moleste a la "clase dominante" de Perú no dejará de manifestar su protesta por la destitución de Pedro Castillo como presidente legal y legítimamente constituido.

"No vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú, les molestaba mucho a los de la clase dominando que hablemos del tema, pero creemos que se cometió una injusticia al destituir al presidente legal y legítimamente constituido Pedro Castillo".

Ayer martes, Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular de Perú, acusó de "usurpador" y entrometido al mandatario mexicano, quien –dijo- rechaza entregar el liderazgo de la Alianza del Pacífico a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, porque no la reconoce como jefa de Estado peruana.

A través de Twitter, Fujimori expresó su apoyo a Boluarte, a pesar de ser de un partido de oposición. "Ver al presidente de México llamar ´usurpadora´ a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es Ud. Señor @lopezobrador, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú".

En conferencia, el presidente López Obrador dijo que la destitución de Castillo se originó porque el Perú domina un grupo que está al servicio de una minoría rapaz, tanto local como foránea.

"No voy a mencionarlos, perdieron la elección, porque el pueblo de Perú dijo que quería a Pedro Catillo, pero ´cómo Castillo si es de la sierra´, ´si usa sombrero´, pero como son muy clasistas y racistas, empezaron una campaña en su contra".

Dijo que tampoco dejará de exigir la libertad del fundador de WikiLeaks Julian Assange, quien está "injustamente preso" y es una violación fragrante a la libertad.

"Y la mayoría de los medios de información convencionales, la prensa más famosas en el mundo calla de manera cómplice, esa postura la vamos a seguir manteniendo, lo mismo en defensa de los migrantes, no solo de nuestros paisanos, sino de todos los migrantes del mundo, porque nadie abandona sus pueblos por gusto lo hacen por necesidad", expresó.