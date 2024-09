Ceremonia de repatriación de Catarino Garza Rodríguez encabezada por AMLO

MATAMOROS, Tamps., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En medio de protestas contra la recién aprobada reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes la ceremonia de repatriación y memoria del revolucionario mexicano Catarino Garza Rodríguez.

Bajo las consignas de "¡Dictador!, ¡dictador!" y "¡Exámenes sí, tómbola, no!", un grupo de cerca de 30 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron durante toda la ceremonia en contra de la reforma.

Al tomar la palabra y en respuesta a los gritos de los trabajadores que se escuchan hasta el templete de honor, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, manifestó: "Para dictadores, Porfirio Díaz, eh!; es el guía de esta película", lo que desató el aplauso de los asistentes.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no pasó a mayores el incidente de este domingo en el puerto de Veracruz, donde le arrojaran una botella con agua y ante ello hizo un llamado a sus seguidores a no caer en provocaciones.

"Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era filder imagínese si no sé, si hasta la puede haber agarrado, pero no pasó a mayores".

Enfatizó que la persona que le arrojó la botella de agua puede estar tranquila, porque "no pasa nada".

¿No lo considera una agresión, Presidente?"

"No, es que no pasa a mayores, yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que estamos participando en la transformación del país que actuemos con respeto, con tolerancia... mucha prudencia".

El Mandatario señaló que sus adversarios están enojados porque ellos quisieran que siga la transformación para que no cambie nada.

"Ahí se les va a seguir pasando el enojo. Es otra cosa lo que les molesta mucho, porque los que se equivocaron no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, pero se quedan en la autocomplacencia.

"Algo que les molesta mucho es que no haya corrupción, voy a sacar el pañuelito blanco que pueda sacar el pañuelote blanco, eso les molesta mucho", dijo.

Agradece AMLO a Gertz Manero

En el acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), su apoyo en las investigaciones para el reconocimiento de los restos del revolucionario mexicano Catarino Garza Rodríguez en Bocas del Toro, Panamá.

"Agradezco mucho al fiscal Alejandro Gertz Manero que nos ayudó en todas las actividades", dijo en el acto en donde se develó un busto del revolucionario tamaulipeco y donde colocaron sus restos.

Destaca que ayer por la mañana, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunió con el fiscal Gertz Manero, y aclaró que él se quedará en su puesto pese a los rumores que surgieron sobre su salida este fin de semana.

En entrevista, tras salir de su casa de transición, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que, se reunieron para abordar el tema de la coordinación en el tema de seguridad, pero aclaró que la autonomía en la Fiscalía General de la República es fundamental.