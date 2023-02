AMLO analiza declarar terrenos de Fonatur como Áreas Naturales Protegidas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está analizando declarar convertir en Áreas Naturales Protegidas todos los terrenos que sean propiedad de Fonatur en todo el país, porque, manifestó, "si regresan los de antes", se las pueden robar" y "van a regresar por sus fueros".



En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que se tiene que proteger lo que es patrimonio de los mexicanos, y recordó que en sexenios pasado se vendieron cerca de mil hectáreas de manglar cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún a solo siete pesos el metro cuadrado.

"Por eso vamos a llevar a cabo una decisión profunda en el caso de Fonatur, porque todavía hay terrenos, pero debe de haber como 10 mil hectáreas en Baja California Sur, en la Bahías de Huatulco, en Quintana Roo, en Playa Espíritu, entonces si las dejamos así y si regresan los de antes -toco madera - se las pueden robar.

"Entonces, ¿qué estoy pensando? Porque además no hay playas públicas, la gente no puede ir a las playas porque todo lo privatizaron, entonces estoy pensando en que se conviertan todos estos terrenos en Áreas Naturales Protegidas para prevenir, ya no nos va a tocar a nosotros, pero ¿y qué tal la mala suerte, y que regresen? porque además van a tener más hambre de dinero, van a regresar por sus fueros. Entonces hay que proteger el patrimonio, porque fue un milagro que no acabaron con todo", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que en sexenios pasados se comenzaron a vender minas, los ferrocarriles, el agua, bancos, pero como era tanto, afortunadamente no alcanzaron a "rematarlo todo"

"Era bastante lo que tenía la nación, lo que recuperó la nación con el proceso revolucionario: las aguas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los ferrocarriles, empresas, muchísimo, los bancos y todo que eso de la nación lo comenzaron a vender, pero como era tanto, no alcanzaron a rematarlo todo, afortunadamente", agregó.