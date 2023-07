AMLO anuncia decreto para declarar Área Natural Protegida zona que explota Calica

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que termine su sexenio, emitirá un decreto para declarar como Área Natural Protegida (ÁNP) la zona que explota la empresa minera Calica, subsidiaria de la estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Reveló que su gobierno está haciendo el avaluó de las 2 mil 200 hectáreas de Calica para comprárselas.

El mandatario federal afirmó que la propuesta de compra será "muy justa y razonable" y la cual se enviará a los dueños de esta empresa por medio del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Indicó, en conferencia de prensa, que el área ya impactada se buscará que sea destinada a turismo ecológico.

"Les estamos haciendo un planteamiento porque tiene como 2 mil 200 hectáreas y las impactadas deben de ser como unas 300, 400 y casi 2 mil de selvas. Entones estamos planteando, a ver `les compramos todo" y la parte de selva que, independientemente de que lo que resulte del litigio ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales. Porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en Área Natural Protegida.

"Entonces, ¿qué les estamos planteando? Todo de manera razonable, un avaluó de todo y ya lo estamos haciendo y les voy enviar una propuesta a través de Esteban Moctezuma -el embajador nuestro en Estados Unidos - para decirles `aquí va el avaluó, les compramos´ y que les quede a ellos la satisfacción de que ni siquiera, de las 2 mil 200 hectáreas no las vamos a vender para que sigan haciendo lo mismo, sino casi 2 mil (hectáreas) Áreas Natural Protegida y el resto, lo que está impactado, turismo ecológico (...) Entonces les compraríamos todo".

Señaló que la parte ya impactada por la extracción de material de construcción se pueda usar con fines turístico, como albercas naturales y cabañas. Indicó que también se podría usar el muelle que también está concesionada para que lleguen cruceros y barcos de carga.

"Que puedan utilizarse como albercas naturales esos mantos acuíferos. Entonces, poder poner cabañas, que se utilice esto porque junto están las otras, son dos predios más que es selva, eso no se puede, de ninguna manera utilizar para extraer material. Y también lo que nos importa para que se compense la inversión pública este terreno tiene un muelle que es público, pero ellos tienen la concesión".