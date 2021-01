AMLO anuncia iniciativa para evitar que se reserve información

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que podría presentar una iniciativa de ley para que las instituciones públicas no reserven información que se les solicita a través de solicitudes de transparencia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay información que se reserva porque tiene que ver con la seguridad del Estado mexicano, pero la demás información pública, indicó, no tiene justificación que ser clasificada, puesto que la vida pública tiene que ser cada vez más pública.

"Que haya transparencia, no reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tiene que justificarse muy bien, y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva. Vamos a hacer una revisión sobre eso y a lo mejor presentamos una iniciativa de ley para quitar las reservas, que la vida pública sea cada vez más pública".

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que una de las primeras acciones que hizo su gobierno fue abrir los expedientes que estaban clasificados en la "época de la represión", por lo que los documentos ahora, afirmó, ya pueden ser consultados.

El presidente López Obrador manifestó que también se debe de buscar el mecanismo para que los archivos puedan ser consultados de manera digital y no tengan un alto costo como ahora sucede.

"Lo otro es la parte económica, hay que buscar el mecanismo de que se pueda ver el material digital, y que no cueste, que no sea papel, buscar ese mecanismo, de modo que un expediente aunque tenga muchas hojas pueda ser proporcionado y que no se oculté absolutamente nada.

"En el caso de nosotros hemos dado instrucciones para que no se oculte ninguna información, sólo hay que tener en consideración lo del debido proceso, pero hay casos en donde ya pasó el tiempo y ya no se afecta en nada, transparentar, estamos totalmente de acuerdo", aseveró.