AMLO anuncia más seguridad en Selva Lacandona por pistas clandestinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la Selva Lacandona hay un grupo del crimen organizado que controla pistas clandestinas para traficar droga, por lo que habrá un reforzamiento de seguridad en la zona.

"En efecto, en la Lacandona, cerca de Bonampak, ahí hay pistas clandestinas, y están manejadas por uno de los cárteles, están aterrizando aviones con droga", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En las instalaciones de la Séptima Región Militar, López Obrador hizo un llamado a la población a que no impida que el Ejército mexicano realice decomisos de droga en esa zona.

"Aprovecho para hacer un llamado a la gente de Corozal, de toda esa región porque se detectan las pistas, se le da seguimiento a las aeronaves, aterrizan y tienen que llegar el Ejército pronto para el decomiso", expresó.

Advirtió que los narcotraficantes tienen acuerdos en esas comunidades con algunas personas, no es todo el pueblo, ya sea porque están entregando dádivas, dinero o porque están amenazando.

"Llega la gente y enfrentan al Ejército para que no se pueda llevar a cabo el decomiso, eso lo estamos padeciendo desde hace algún tiempo", señaló.

El presidente López Obrador dijo que, en coordinación con el gobierno del Estado, habrá más vigilancia y se llevará a cabo un reforzamiento de toda esa zona para evitar casos.