AMLO anuncia que en Iztapalapa iniciará distribución de Gas Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que la distribución de cilindros de Gas Bienestar iniciará en dos meses en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En conferencia en las instalaciones del Museo Naval, el titular del Ejecutivo federal aseguró que ya se están arreglando las instalaciones que ocupará la nueva empresa en la capital de la República para surtir a todo el Valle de México, e indicó que habrá instalaciones de Gas Bienestar en las grandes ciudades de todo el país.

"Se está avanzando, ya están los preparativos para iniciar. Yo pienso que a más a tardar en dos meses, dije tres y ya transcurrió uno, entonces en dos meses. Va iniciar primero en la Ciudad de México y se va a ampliar, se va ir ampliando al todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, o sea que va a llegar a Veracruz, eso sí.

"Vamos a empezar en la Ciudad de México. Aprovecho para decir que vamos a empezar en Iztapalapa, en la Ciudad de México, ahí vamos a dar el banderazo de salida. Ya se están arreglando, estableciendo las instalaciones en todo lo que es la Ciudad de México para atender todo el Valle de México, pero van haber instalaciones en las grandes ciudades, es muy probable que aquí en Veracruz haya una instalación.

"Esto significa que pues un lugar para que llegue el gas, se cargue, que estén los cilindros y se distribuya en Veracruz, en Boca del Río, en toda la zona urbana de estos dos municipios y lo mismo va a suceder en el caso de Xalapa y en las grandes ciudades de Veracruz", dijo.

"Ante monopolio de gaseras, se fijará precio máximo del gas".

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el titular del Ejecutivo federal acusó que cinco empresas gaseras crearon un monopolio del combustible, quienes fijaron un precio en el gas el cual, reclamó, constantemente está subiendo pese a que los precios del gas en el mercado internacional no suben.

"Con el tiempo se fue creando un monopolio, se asociaron cinco grandes empresas y empezaron a fijar el precio del gas y resulta de que aún cuando no sube el precio del gas en el mercado internacional, constantemente aquí esta subiendo".

"¿Entonces no está regulado el precio del gas?", se le preguntó.?"No, no. Entonces sí va a haber un precio máximo, eso va ser lo primero, un precio máximo y luego va entrar la competencia Pemex con el Gas Bienestar".

El presidente López Obrador manifestó que "fue de mala fe", el que particulares hayan solicitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los derechos de marca de Gas Bienestar luego que él haya anunciado la creación de esta nueva empresa.

"También aclaro que se va llamar así 'Gas Bienestar', porque empezaron a manejar que ya habían registrado la marca. Sí lo hicieron, pidieron la solicitud en la Secretaría de Economía, pero ya hasta lo había dado a conocer, entonces fue un acción pues de mala fe, (pero) sí se va poder legalmente que se llame Gas Bienestar", aseveró.