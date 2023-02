AMLO asegura que aumentos a peaje no rebasarán inflación

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien hubo aumentos "altísimos" en el peaje de algunas autopistas concesionadas, ya se acordó que no rebase la inflación.

"En algunos casos hubo incrementos altísimos al pago de peaje en autopistas que están concesionadas. Se corrigió, el incremento es equivalente a la inflación, nada más, 7.8%. Es que había autopistas que habían incrementado hasta 50%", expuso.

Durante la conferencia matutina, subrayó que "es importante que se sepa que ya la Secretaría de Comunicaciones resolvió que el incremento no puede ser más de 7.8, el equivalente a la inflación".

Además, aseguró que su gobierno está cumpliendo con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, y que ya no existen los gasolinazos.

El mandatario también sostuvo que durante este sexenio ha aumentado el salario mínimo.