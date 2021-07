AMLO asegura que en México hay paz, tranquilidad y gobernabilidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la violencia en el país no está generalizada sino focalizada en algunos estados por lo que, aseguró, hay gobernabilidad.

Al encabezar este viernes la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en la capital guerrerense, el Ejecutivo federal acusó que en las pasadas elecciones se aseguró que la violencia se presentaba en todo el territorio.

"Y llegaron a decir de que era incontrolable, el 35 % del territorio nacional dominado por completo por la delincuencia, pues no, claro que hay problemas muy focalizado pero no es una situación generalizada. En México, afortunadamente hay paz, y tranquilidad, hay gobernabilidad", aseveró.

Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo y por integrantes del Gabinete de Seguridad, el mandatario federal destacó la ayuda que recibe de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) en garantizar la paz y tranquilidad del país.

"Por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad, no es como en otros tiempos que era lo mismo delincuencia y autoridad, ahora son cosas diferentes y yo cuento con el apoyo de los pilares del Estado mexicano, dos instituciones: la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos están ayudando mucho para garantizar la paz y la tranquilidad en el país", agregó.