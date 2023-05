AMLO asegura que se protege a madres buscadoras

A-AA+

Ante los ataques a madres buscadoras de hijos desaparecidos, entre estos, el reciente asesinato de Teresa Magueyal Ramírez, el pasado 2 de mayo en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando para protegerlas, pues afirmó que su gobierno "es humanista, no conservador" que protege y no viola derechos humanos.

"Estamos trabajando en eso, protegiendo a quienes son víctimas de estos hechos lamentables. Nos da mucha tristeza que esto suceda y además estamos trabajando para protegerlas, para encontrar a sus familias desaparecidos. Estamos dedicados a eso.

"Este es un gobierno humanista, no es un gobierno conservador, autoritario, este es un gobierno que protege los derechos humanos, no viola derechos humanos", dijo en conferencia de prensa.

La mañana del pasado 2 de mayo, la madre buscadora Teresa Magueyal, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir" fue asesinada a balazos en la comunidad San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato.

Teresa murió sin encontrar a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, quien desapareció el pasado 6 de abril de 2020 en el mismo poblado en el que a ella ahora le arrebataron la vida.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que esto es la principal diferencia que tiene con gobiernos neoliberales y corruptos, a los cuales acusó de ser partidarios del autoritarismo, de la mano dura, de la desaparición de personas, de la tortura y masacres.

