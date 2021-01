AMLO atendió desde su confinamiento compra de medicamentos con ONU

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su confinamiento, trabajó y atendió la adquisición consolidada de medicamentos con la ONU.

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, la secretaria Sánchez Cordero dijo que el titular del Ejecutivo, quien padece Covid-19, no solo atendió la llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"No solo la conferencia con el presidente ruso Vladimir Putin, sino también estuvo muy al pendiente y atendió toda la reunión de la oficina de las Naciones Unidas UNOPS para la compra de medicamentos y material de curación".

La encargada de la política interna del país señalo que el presidente López Obrador está atento y trabajando en este tema que es tan sensible como lo es la salud de los mexicanos.