AMLO busca cambiar el nombre de la SCT

El presidente, Andrés Manuel López Obrador envió la segunda iniciativa de este año a la Cámara de Diputados y en este nuevo proyecto de Ley es para cambiarle el nombre a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En esta iniciativa presidencial presentada este martes en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados busca modificar los artículos 26, 30, fracción XIV; 32 Bis, fracción XXXIV; 36, primer párrafo, y 38, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En su exposición de motivos, el presidente, Andrés Manuel López Obrador explica que este cambio obedece a que desde su propio nombre, esta dependencia se identifique los tres rubros principales de su competencia, dada la relevancia histórica que los mismos implican en el quehacer público.

El director general de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Roberto Carlos Blum Cassereau, emitió un oficio en el que explica que este proyecto de ley, "no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el proyecto".

En tanto, en otro oficio se informa que esta iniciativa no genera impacto en el gasto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no implica la creación de nuevas unidades administrativas, ni la creación de nuevas plazas, ya que las actividades inherentes a las mismas quedan enmarcadas en las atribuciones de las unidades administrativas con las que actualmente cuenta la secretaría.

"Las atribuciones o actividades que en su caso deba realizar la SCT, se cubrirán con cargo a su presupuesto autorizado, en el marco de los programas presupuestarios vigentes y con la estructura orgánica y persona con la que actualmente cuenta, por lo que no se requerirán mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo", define el segundo oficio que acompaña el proyecto de reforma del titular del Ejecutivo.