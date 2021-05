AMLO busca reconstruir viejo régimen: PRD

Ante miles de simpatizantes y liderazgos de todo el país, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena se han instaurado en el gobierno para reconstruir el viejo régimen.

Al encabezar aquí la ceremonia por el 32 aniversario de la fundación del PRD, el sonorense dijo que eso le debe recordar al perredismo que su propósito fundamental sigue presente: "Acabar con esas prácticas autoritarias antidemocráticas, populistas, centralizadoras y dictatoriales".

Recordó que el nacimiento del PRD en 1989, fue resultado de una lucha democratizadora y como respuesta a un viejo régimen político.

Reiteró que ese régimen era concentrador del poder antidemocrático que no respetaba a las minorías, "que ganaba elecciones haciendo trampas y tirando el sistema de conteo de votos, controlando las elecciones desde la Secretaría de Gobernación".

Por ello, rememoró, varias fuerzas políticas decidieron juntarse para empezar un proyecto alternativo de nación, en contra del autoritarismo del viejo PRI.

"Y ahora, en pleno 2021, a 32 años de nuestro nacimiento, López Obrador y Morena han regresado a reconstruir ese viejo régimen, acentuando sus peores prácticas", dijo el dirigente perredista en la capital michoacana.

Aseguró que en 2018, Morena engañó a millones de personas y a algunos simpatizantes de la izquierda, pero ahora muchos de ellos se han dado cuenta que no tiene ni una pizca de izquierda, al contrario, son enemigos de las prácticas democráticas de sus instituciones, de la división de poderes y de la justicia social.

"Basta ver cómo Morena desapareció fideicomisos que beneficiaban a millones de personas y favorecían el desarrollo del país, recortaron presupuestos tanto a instituciones como a programas sociales", subrayó.

Recriminó que los morenistas militarizaron la seguridad pública y los puertos, centralizaron las compras y dejaron en desabasto de medicinas a miles de personas.

Especialmente afectaron a niñas y niños con cáncer, y modificaron la estructura de la administración pública, lo que la hace menos eficiente, la convierte en un cascarón, acusó.

Zambrano Grijalva aseveró que Morena, en el lenguaje de una falsa y engañosa austeridad republicana y de un supuesto combate a la corrupción, destruye instituciones y además que el gobierno federal actual desaparece programas, estancias infantiles y refugios para mujeres que sufren violencia, entre otras cosas.

"López Obrador se asume como portador de una moral que no tiene. Basta ver los muchos casos de corrupción que hay en su gobierno, de nepotismo, compras sin licitación, de amiguismos, compadrazgos y pago de favores", señaló molesto.

Añadió que Andrés Manuel está empeñado en destruir piezas que han sido claves para el proceso democratizador, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Este gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas, al contrario, ha agudizado los mismos, sólo está empeñado en polarizar y tratar de ganar elecciones a como dé lugar. El presidente [López Obrador] se comporta en los hechos como un jefe de pandilla y no como un jefe de Estado", aseveró.