AMLO cancela cada mañana posibilidad de reconciliar al país: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, encabezó el "Cierre de filas por Jalisco", en el que representantes de diversos sectores reclamaron el recorte por parte del Gobierno federal de 9 mil 200 millones de pesos al presupuesto estatal del siguiente año y la desaparición de 109 fideicomisos de recursos públicos.

"Estamos aquí dejando atrás colores o agendas partidistas, estamos aquí dejando de lado nuestras diferencias por un propósito que nos une: defender a Jalisco (...)

Ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece", señaló el gobernador.

Consideró que el trato de la federación a los estados es abusivo y que cada mañana en sus conferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador "cancela la posibilidad de reconciliar al país" y crear una agenda de futuro al llamar corrupto o conservador a quien no está de acuerdo con él.

"Estamos aquí reunidos una vez más como en los días en los que se forjó la nación y se establecieron los principios del federalismo mexicano para exigirle al gobierno nacional respeto al pueblo de Jalisco", insistió Alfaro y afirmó que este reclamo no es la demanda de una sola persona.

Consideró que el silencio de algunos estados ante los ataques sistemáticos del presidente a las entidades federativas legitima el centralismo.

Alfaro señaló que el recorte de más del 8% al presupuesto de Jalisco pone en riesgo proyectos prioritarios, desfalca a los ayuntamientos, atenta contra las universidades, la ciencia y la tecnología, pisotea la agenda ambiental y desmantela el sistema de salud estatal –que no se unió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)– para obligar a cederlo a la federación.

"Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario", señaló Alfaro.