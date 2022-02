AMLO celebra Día de la Candelaria comiendo tamales tabasqueños (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la celebración del Día de la Candelaria, que se festeja este miércoles y a la que calificó como "bendita tradición" por la costumbre de comer tamales.

En un video difundido en su cuenta de Twitter el titular del Ejecutivo llamó a que quienes hayan sacado el muñequito en las roscas de Día de Reyes "no se hagan roscas" y repartan los tamales, como es la tradición.

"Hoy es Día de la Candelaria, día de los tamales. El que sacó muñequito que no se haga rosca ¡Bendita tradición!", escribió en la red social.

En el video, grabado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el departamento que habita en Palacio Nacional, se observa al Mandatario federal listo para desayunar tamales tabasqueños, como los chanchamitos y los hechos con chipilín.

"Hoy es Día de la Candelaria, 2 de febrero y es el día de los tamales, ¡Bendita tradición!. Miren este es de chipilín y este es un chanchamito, a ver si lo agarro completo, tengo mis manitas limpias. Entonces esta es una salsita, que lleva sobre todo el de chipilín.

"Estos son tamalitos tabasqueños y me están tomado (el video) Beatriz, que ahora le dejé tres (tamales). Adiós, adiós", comentó.