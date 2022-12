AMLO celebrará el bicentenario de las relaciones México-EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional a Chris Dodd, asesor presidencial especial de Estados Unidos para las Américas, para celebrar 200 años del establecimiento de relaciones entre ambos países.

El encuentro se llevará a cabo a las 11:00 horas en Palacio Nacional, a donde se prevé que asista, entre otros, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Antes, a las 08:40 horas, en la sede de la cancillería, se realizará la firma de la Declaración de Amistad entre Estados Unidos y México y en la que estarán presentes el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y Chris Dodd.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que ambos también ofrecerán un mensaje a medios.

Destaca que mañana lunes por ser 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el presidente López Obrador suspendió su tradicional conferencia de prensa matutina "por respeto a nuestra tradición guadalupana".

"Por respeto a nuestra tradición guadalupana, el 12 no vamos a tener rueda de prensa, no va a haber mañanera el 12, de modo que va a ser largo el fin de semana.

"El lunes, que no vamos a tener reunión en la mañana, sí, a las 11:00 viene una comisión del gobierno de Estados Unidos, vamos a tener un encuentro porque se conmemoran, se van a cumplir los 200 años de nuestra relación de la relación entre México y Estados Unidos", anunció el Mandatario federal el pasado viernes.