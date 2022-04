AMLO charla con Jean-Luc Mélenchon, líder de izquierda en Francia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conversación telefónica con Jean-Luc Mélenchon, político de izquierda y aspirante a la presidencia de Francia. "Hablé con mi amigo Jean-Luc Mélenchon, quien obtuvo el 22 por ciento de los votos como candidato a presidente de Francia".

"Él ya no irá a la segunda vuelta este fin de semana; serán candidatos Macron y Marine Le Pen, pero me dio mucho gusto que fueron los jóvenes los que más votaron por mi compañero de izquierda. Francia tiene futuro", escribió en Twitter el mandatario federal.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia se realizó el 10 de abril pasado en donde Jean-Luc Mélenchon obtuvo el 22% de las preferencias algo así como 7.7 millones de votos; mientras que el presidente Emmanuel Macron, quien busca la reelección, 27.8 %, unos 9.7 millones de votos y Marine Le Pen 23.1 %, unos 8.1 millones de votos.

Al no haber ningún candidato con mayoría de los votos emitidos en la primera vuelta, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 24 de abril entre los dos candidatos más votados, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. El 24 de julio de 2019, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro con Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa.

"Además de las coincidencias políticas, no olvido que cuando estábamos en la oposición, en circunstancias distintas a las actuales, él mostró mucho interés en hablar conmigo durante mi visita a París", dijo en su momento el Presidente de México.