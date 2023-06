AMLO confirma viaje a Colombia y Chile

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en septiembre próximo visitará Colombia y Chile, a este último país para estar presente en el homenaje al presidente Salvador Allende por los 50 años de su asesinato ocurrido en el marco del golpe de Estado del general Augusto Pinochet.

En conferencia de prensa, indicó que aún está pendiente si viaja a Argentina y Brasil. En el caso de esta última nación dependerá si antes no viene a nuestro país el presidente Lula Da Silva.

"Vamos a estar en Chile en septiembre, voy a los actos para recordar al presidente allende, a 50 años del golpe de Estado. Es para nosotros pues un asunto muy importante, yo considero al presidente Allende un pacifista, con vocación democrática.

"Me invitó el presidente (Gabriel) Boric, es el 11 de septiembre y antes voy pasar por Colombia y estoy pensando para por otro país".

"¿A Argentina va?", se le preguntó.

"En el caso de Argentina, lo estamos viendo es muy probable, es muy probable ya que estamos por allá y Alberto Fernández (presidente de Argentina) es nuestro amigo, un gran presidente ya lo he expresado aquí", dijo.

En Palacio Nacional, recordó que en 1973, previo al asesinato de Salvador Allende, él acababa de ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en clases analizaron el caso de Chile.

"Y llegamos a la conclusión de que se iba a llevar a cabo el golpe, son esos casos en los que duele tener la razón. Estudiamos un libro que tenía que ver con eso que se llama "El Estado y la Revolución", de Lenin, y él habla de eso, de que solo por la vía armada podía llevar se a cabo un cambio estructural.

"Allende nunca optó por eso. Fue varias veces candidato y llegó a la Presidencia y pues padeció de toda una campaña, intervino hasta el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos. Eso se sabe porque se han ido desclasificando informes de las agencias. Entonces fue muy doloroso para nosotros".

El presidente López Obrador señaló que cuando ocurrió el asesinato de Salvador Allende, él vivía en la Casa del Estudiante Tabasqueño, y en compañía de su amigo y compañero Heber Sánchez, que estudiaba economía en el IPN, "escribimos un manifestó en el pizarrón del patio de la Casa del Estudiante Tabasqueño expresando nuestro repudio".

"Nos formó mucho ese doloroso hecho, luego México fue muy solidario con los perseguidos por la dictadura. Aquí vivieron muchos chilenos, como h sido la policía exterior de México, muy solidaria y tenemos relaciones de hermandad con el pueblo de Chile y ese momento histórico", dijo.