AMLO contra Xóchitl; el pleito entre el presidente y la senadora

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Han sido varias las ocasiones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido en contra de la hoy aspirante a la candidatura presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, quien ha solicitado su derecho de réplica; sin embargo, el mandatario se la negado.

Pero ¿cómo es que inició el pleito entre el presidente y la aspirante a la candidatura presidencial?

Todo inició cuando en su conferencia matutina del 5 de diciembre de 2022, el jefe del Ejecutivo aseguró que Gálvez Ruiz quitaría los programas de apoyo para adultos mayores.

"Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo", afirmó.

Ante dichas acusaciones, Xóchitl Gálvez le solicitó al mandatario ejercer su derecho a réplica en una de sus mañaneras; pero esta le fue negada.

El 6 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador expresó: "Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no".

En respuesta, la senadora por Acción Nacional promovió un juicio de amparo, para que el Presidente garantice su derecho de réplica en su conferencia matutina, trámite que fue impugnado por presidencia.

No fue hasta marzo de 2023, cuando un tribunal determinó como infundado el recurso de queja presentado por Presidencia.

Dos meses después un juez en materia civil, de la Ciudad de México, otorgó un amparo a la senadora Xóchitl Gálvez reconociendo su derecho de réplica para que pueda acudir a la conferencia matutina.

"¡Que me vayan preparando los micrófonos!", escribió Gálvez Ruiz en redes.

No obstante, el mandatario insistió en no permitirle el acceso a la mañanera pese a la orden del juez, siendo que meses antes aseguró que lo haría si la autoridad de lo exigía.

Con el amparo a su favor, Xóchitl Gálvez acudió el lunes 12 de junio a Palacio Nacional para estar presente en la mañanera del presidente, pero le fue negado el acceso.

En su insistencia por acceder a la conferencia matutina, Xóchitl Gálvez tocó la puerta de Palacio Nacional; al no ser atendida, la senadora manifestó: "Cuando llegan al poder ni escuchan ni abren".

Esa mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la legisladora panista no tendrá espacio en la "Mañanera", porque lo que busca, dijo, es hacerse publicidad.

"Que haga sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad, legalmente hablando".

Tras dicho suceso, los señalamientos en contra de Gálvez Ruiz por parte del mandatario continuaron, luego de que esta expresara sus aspiraciones por contender a la candidatura presidencial de la oposición.

En su conferencia del lunes 3 de junio, López Obrador reveló que Xóchitl Gálvez fue elegida por el empresario Claudio X González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, llegando a señalarla como la candidata de la "mafia del poder".

Ante dichos señalamientos, la aspirante a candidata presidencial ha salido en su defensa calificando al mandatario de machista, pues, aseguró, tiene miedo a que una mujer logre un cargo político por sus propios méritos.