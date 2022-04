AMLO critica a ministros por no discutir "tema de fondo" de la Ley Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en el inicio de la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han hecho sólo argumentación legal y no entran al tema de fondo.



"Vi un rato lo del debate ayer (martes) en la Corte, y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Aquí es definir si se va a considerar o no la Ley Eléctrica, que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la CFE que el trato que reciben las empresas particulares".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario recordó que la reforma eléctrica de 2013 consideró, entre otras cosas, que las hidroeléctricas no producen y no generan energía limpia, y acusó que la iniciativa fue aprobada con sobornos.

"¿Eso no lo sabían?, claro que lo sabían, eso fue un acto de corrupción, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, eso es el fondo, ¿Qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos, y que el exdirector de Pemex (Emilio Lozoya) confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara la reforma energética?.

"¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Pueden más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí con ese cuento de que 'la ley es la ley', no, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales, porque ¿Qué es lo que se está discutiendo?, el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores".

El presidente señaló que se deben corregir todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la reforma eléctrica en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.