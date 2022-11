AMLO cuenta porqué le echa la culpa a expresidentes de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador contó porqué le echa la culpa a los expresidentes de México de la situación actual del país.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mencionó la anécdota que tuvo con un señor, quien le pidió que ya no le echara la culpa a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Un señor hace unos días en el avión me dijo: ´Ya no le eche la culpa a los presidentes anteriores´. ¡No! ¡Cómo! Cómo no les voy a echar la culpa, cómo no voy a estar recordando lo que sucedió.

"Estaría yo negando el pasado y con amnesia por conveniencia", dijo López Obrador al hablar de Salinas de Gortari y Zedillo.

Acusó que ambos expresidentes priistas comenzaron a constituir el "PRIAN".