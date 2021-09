AMLO cuestiona a críticos que lo acusan de militarizar al país

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el apoyo de la Fuerzas Armadas en la atención a la población durante desastres naturales y cuestionó a sus críticos si eso es "militarizar al país".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional y acompañado por integrantes de su Gabinete, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno aprovecha todas las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional que no se conocían.

A manera de ejemplo, el mandatario ironizó con un tuit del periodista Pedro Miguel, en el cual ve una imagen de un soldado, en medio del agua, recatando a un menor.

"No puedo con tanta militarización impuesta con AMLO", señala el mensaje que acompaña la fotografía.

El presidente hizo un reconociendo a soldados y marinos de México que es pueblo y gente sensible.

Recordó que para atender estas emergencias, su gobierno dará apoyos a damnificados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla.

Dijo que también se están preparando apoyos para Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Tula, Hidalgo sin intermediarios.

Reiteró que desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) porque imperaba la corrupción, y ahora la Secretaría de Hacienda entrega los recursos que se requieran, no hay límite porque se trata de apoyar vidas.