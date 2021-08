AMLO da espaldarazo a Rocío Nahle para 2024

Luego que ayer lunes, Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), reconociera sus aspiraciones para las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de la secretaria en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco al manifestar que "es muy buena servidora pública".

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal indicó que podría pedirles a los integrantes de su gabinete que tengan aspiraciones presidenciales que se separen del cargo para atender sus intenciones electorales, pero señaló que esto podría ser cuando estén más cerca el proceso electoral.

"¿No se está calentado la plaza con estas aspiraciones que tradicionalmente estarían fuera de tiempo y si usted no pediría que los interesados en este proyecto de sustitución pidieran licencia como lo hizo con los funcionarios que participaron en las elecciones pasadas?", se le preguntó.

"Eso puede ser, pero cuando ya estén cerca las elecciones o la elección de los candidatos, pero ahora todavía faltan muchos y son muy responsables los servidores públicos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal informó que Rocío Nahle acaba de regresar de un viaje que realizó a Corea, en donde supervisó la fabricación de equipos que serán utilizados en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

"En el caso de Rocío Nahle está regresando de un viaje que hizo a Corea, donde se están construyendo equipos para la refinería. Vamos muy bien en tiempo en la construcción, en costos, Hay una situación ahora en el mundo, está subiendo el precio del acero, sin embargo por ser una muy buena servidora pública, Rocio Nahle y por tener el gobierno finanzas públicas sanas se pudieron dar anticipos par a la compra de los equipos desde que comenzó la obra se hicieron os contratos, entonces aumenta el precio del acero, pero ya no nos afecta en los costos", dijo.

Este lunes, luego que fuera nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "una de las corcholatas" (aspirantes) para sustituirlo en 2024, Rocío Nahle, afirmó que en Morena hay varios hombres y mujeres preparadas políticamente y profesionalmente -en la que se incluyó- para ser el candidato o candidata presidencial, y aseguró que el partido saldrá en esa elección en unidad.

Al salir de Palacio Nacional tras sostener una reunión con el presidente López Obrador, y a pregunta expresa, la secretaria aseguró ella está disponible para lo que disponga el partido para consolidar la Cuarta Transformación.

"Yo les digo que quien sea la candidata o candidato de mi partido, de Morena, vamos a salir en unidad. Yo estoy para lo que disponga el movimiento, para consolidar la cuarta transformación. Sea o no sea, vamos a salir en total unidad, quien no esté en esa unidad pues a lo mejor tendrá su derecho de irse por otro lado, pero el movimiento va a salir en total unidad", precisó la secretaria de Energía.

"Afortunadamente habemos mujeres preparadas política y profesional, y hay hombres. O sea, en el movimiento ya lo mencionó el Presidente, hay varias cartas", dijo.