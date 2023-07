AMLO debe evitar pronunciamientos electorales, confirma Tribunal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de realizar pronunciamientos sobre temas electorales, como determinó el INE.

En sesión no presencial, confirmó por unanimidad la tutela preventiva emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del titular del Ejecutivo, a fin de mantener los principios de imparcialidad y neutralidad.

La controversia se originó a partir de la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó en contra del presidente de la República, y quienes resultaran responsables, por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio pasado, en las que descalificó a los partidos de oposición y mostró su apoyo al partido Morena.

El INE precisó que el presidente de la República ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en las conferencias matutinas del 27 de marzo; 19 de abril; 9, 11, 15 y 24 de mayo, motivo por el que ya se le había conminado a ajustarse a los parámetros constitucionales. Por ello, se le ordenó que el titular del ejecutivo federal se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, de forma que cuide que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad.

En contra de esa determinación, el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, así como el presidente de la República, impugnaron ante la Sala Superior.

El Tribunal Electoral determinó que la medida consistente en una abstención de pronunciarse sobre temas electorales se justifica en el posible riesgo de afectar los principios constitucionales de los procesos electorales, aun cuando estos no hubiesen comenzado.

"La medida no se dictó sobre hechos futuros, de realización incierta, dada la posibilidad de la reiteración de la conducta, ya que en diversas ocasiones se ha conminado al presidente a ceñirse al marco constitucional", puntualizó.