AMLO declina que empresa del litio se llame "AMLITIO"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Al reír sobre la propuesta para que la empresa del Estado encargada de la explotación del litio sea bautizada como "AMLITIO", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún no definen qué nombre tendrá y a qué dependencia estará adscrita, pero dejó en claro que no quiere que lleve su nombre.

"Ya vieron que Carmen Aristegui mencionó que habíamos iniciado el programa Sembrando Vida para producir cacao que se iba utilizar en las fábricas (de chocolate) de mis hijos, pues así ahora también ya tengo el litio, podemos poner una planta", ironizó. En su conferenciad de prensa, el mandatario difundió una encuesta publicada en redes sociales sobre cómo debería de llamarse el nuevo organismo, ya sea Agencia Mexicana de Litio (AMLITIO) o Litio Mexicano (LITIOMEX).

"Pues fíjense que hay que buscarle, porque lo de LITIOMEX había una empresa ya registrada, lo otro desde luego, yo tengo en mi testamento político que no quiero que le pongan mi nombre a nada y no quiero estatuas, ni nombres de calles, y nada absolutamente".

Expresó que de acuerdo a la Ley Minera su gobierno tiene 90 días para la presentación de la empresa, la cual, dijo, se buscará que no sea un aparatado burocrático, que sea eficiente, esté integrada por gente de confianza, expertos en minería y en administración pública.

Acerca de dónde se adscrirá la empresa, señaló que podría ser en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Federal de Electricidad o en las secretarías de Energía y Economía. "Vamos a ver dónde conviene más, y empezar a trabajar más con el sistema geológico y empezar a ver exploraciones, no solo pensar en el corto plazo, esto va a llevar tiempo", aseguró.