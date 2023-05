AMLO defiende a Cuitláhuac García por manifestación contra ministros

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (Morena), al señalar que hizo bien al convocar a una marcha en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"En el caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador, ahora muy atacado estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces e hizo bien; sin embargo, se le lanzaron muy fuerte".

En conferencia de prensa, López Obrador recordó que desde hace mucho tiempo que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García, pues habían tenido mandatarios irresponsables, mediocres y ahora con Cuitláhuac García es distinto.

"Nada más para decirlo con mucha claridad, no es rata, no es corrupto, eso hace la diferencia. Un buen gobierno depende en más de 90% de la honestidad de los gobernantes, lo demás es accesorio, es complementario, y algo importante es la honestidad", señaló.