AMLO deja atrás medidas de sana distancia en Oaxaca

A pesar de que autoridades de salud de su gabinete promueven evitar los saludos de mano y fomentan las medidas de sana distancia ante la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó de mano a personas que se solicitaban, e incluso, sin cubrebocas, bajó de su camioneta para tomarse fotos con simpatizantes, y recibir desde un sombrero de palma, botellas de mezcal, hasta un guajolote.

Al terminar la ceremonia de entrega del camino rural en esta comunidad, el mandatario bajó el vidrio de la camioneta que lo trasladaba para agradecer a la banda Santa Ana que interpretaba música tradicional con motivo de su visita, momento que fue aprovechado por Nahum Santiago y por Darío Cruz para entregarle una botella de mezcal producida por ellos, así como un sombrero de palma, el cual se lo puso por algunos segundos.

También se acercó Fernando Martínez, hombre con debilidad visual y quien le informó que buscaría ser presidente municipal por la vía independiente, algo que incomodó al mandatario.

Al vehículo también se acercó una mujer que lo saludó de mano y quien le comentó que "yo quería echarme un bailongo, un zapateado, contigo".

A lo que el presidente López Obrador respondió con: "¡Mi amor!".

Detrás de ella, julio Sarmiento también extendió su mano derecha para saludar al Ejecutivo federal y decirle que había pintado en el suelo de la parada de autobús una imagen caricaturizada del presidente, quien agradeció este hecho.

- "¡Nosotros hicimos tu dibujo, ahí te pintamos!", le dijo al mandatario.

"¡Es que lo me tiene prohibido!", pero unos 20 metros más adelante, otro grupo de pobladores lo esperaban, entre ellas, Angelica de 70 años, y quien, como muestra de agradecimiento por la construcción del camino inaugurado momentos antes, le entregó un guajolote y una botella de mezcal.

El presidente López Obrador accedió a tomarse un par de fotos más y decidió volver al vehículo y se disculpó con aquellos que le pedían tomarse más fotos.



