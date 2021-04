AMLO deja pasar cumbre climática para seguir con su "mañanera"

Al iniciar su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que participaría en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático.

Antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas en el Salón Tesorería, López Obrador observó la intervención de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y del presidente estadounidense, Joe Biden, y refirió que seguiría con la conferencia mañanera hasta que le tocara su intervención.

"Va a continuar la Cumbre, terminando el presidente, la vicepresidenta, nos va a representar en la Cumbre Marcelo Ebrard; van a hablar otros jefes de Estado y cuando nos toque el turno, vamos a dar nuestro mensaje en representación de México.

"Así va a ser la conferencia del día de hoy. Terminando las intervenciones vamos a darle continuidad a la conferencia en los mismo términos con el mismo formato, con la misma metodología que se aplica", expresó López Obrador para continuar con su conferencia de prensa, que inició con el aviso de un acuerdo entre las empresas que recibieron contratos para administrar ocho reclusorios durante el gobierno de Felipe Calderón.

Conforme avanzó la sesión de preguntas y respuestas, y al hablar de inflación, el Presidente interrumpió: "Ya me va a tocar mi turno de hablar, les propongo que pueda yo ocupar mi lugar y que ustedes puedan estar aquí, y van a poder enterarse de lo que voy a plantear, si les parece".

"No voy a tardar mucho porque quiero respetar los tiempos, a todos les están pidiendo que sean tres minutos, entonces hice un esfuerzo, un trabajo de síntesis para plantear lo básico cuando me corresponda.

"Faltan ocho minutos, entonces vamos a seguir", declaró antes de su participación en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático.

Tras rechazar el uso de niños armados en Guerrero, López Obrador acotó su respuesta para alistar su participación virtual en la Cumbre climática.

"¿´Ya mero?", preguntó el Presidente, antes de destacar en su intervención el Programa Sembrando Vida, el acabar con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas, y la modernización de hidroeléctricas.

En su intervención, López Obrador solicitó a Joe Biden financiar el programa Sembrando Vida para extenderlo en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El presidente de México planteó que con este programa de reforestación, el gobierno estadounidense puede dar visas de trabajo temporal y nacionalidad a quienes participen en el proyecto.