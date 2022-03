AMLO descarta hacer "trabajo sucio" de EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acciones de su administración en la frontera sur son para proteger a los migrantes, no para hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos.

"Para eso vamos con el embajador (Ken Salazar), y estoy constantemente hablándoles del tema, y por eso también tenemos cuidado de la fronteras sur por los riesgos que corren los migrantes al atravesar nuestro país, por la delincuencia, no queremos que lleguen al norte, pero no es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, es proteger a los migrantes".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el aumento de deportaciones de migrantes centroamericanos.

"Quisiéramos refugiar a todos, quisiéramos apoyar a todos, quisiéramos que no hubiese fronteras, somos del partido de la fraternidad universal, pero eso está muy difícil que lo internalicen los conservadores aunque vayan a la iglesia, aunque se confíense y comulguen, olvidan los mandamientos".

Sobre las deportaciones, el mandatario dijo que se están llevando a cabo cuidando que no se violen los derechos humanos y que haya opciones.

"Por eso es nuestra lucha para que les permitan ir a trabajar y que puedan progresar en Estados Unidos, que tengan la oportunidad que no se les da en sus pueblos", destacó.