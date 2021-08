AMLO descarta presentar reforma al PJ "como lo hizo Zedillo"

Pese a sus críticas y acusar que "está podrido", el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar alguna reforma constitucional al Poder Judicial "como lo hizo (el exmandatario Ernesto) Zedillo".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que esta reforma se debe impulsar desde dentro del Poder Judicial y confió en que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) "despierte" y tenga un papel más activo en la vigilancia de la conducta de jueces, magistrados y ministros.

"Yo creo que lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros, actúen con rectitud y con honestidad, y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma.

"Yo no voy a proponer ningún cambio a la Constitución como lo hizo Zedillo, no, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes, al mismo tiempo voy a estar denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asuma un papel más activo, porque ese consejo es el encargado de vigilar la conducta de jueces, de magistrados, de ministros, de conformidad con la ley. Entonces, ellos pueden avanzar para moralizar, para purificar el Poder Judicial", indicó.