AMLO descarta sanción de EU por enviar ayuda a Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su México reciba alguna sanción por parte de Estados Unidos por enviar alimentos, oxígeno medicinal, así como diésel y gasolina a Cuba, pues afirmó que nuestro país es independiente, libre y soberano.

"(Se enviará combustible Cuba) porque no tienen electricidad para los hospitales, porque no tienen combustible", dijo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

-"¿No podría esto generar sanciones de Estados Unidos?", se le preguntó.

-"No, porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano, y estamos actuando de esa manera", contestó.

Asimismo, López Obrador reveló que recibió una carta de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en la que le explicó la difícil situación que enfrenta la isla por el bloqueo comercial por parte de Estados Unidos.

"Recibí una carta de él explicando la situación difícil por el bloqueo", dijo.

El presidente López Obrador señaló que por el bloqueo a Cuba, se dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos y oxígeno.

"Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren, entonces tomamos la decisión de ayudar, y de enviar alimentos, oxígeno, y otros equipos médicos y hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo de Cuba, el pueblo hermano de Cuba", detalló.